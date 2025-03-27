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سبب تأجيل حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"

09:07 م الخميس 27 مارس 2025

محمد رمضان في برومو برنامج مدفع رمضان

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كتب- هاني صابر:

كشفت قناة "دي إم سي" سبب تأجيل عرض برنامج "مدفع رمضان" الذي يقدمه النجم محمد رمضان، وهو عدم الانتهاء من تصويره.

ونشرت القناة، بوستر البرنامج، عبر حسابها على فيسبوك، وحمل تعليق: "انتظروا برنامج مدفع رمضان عقب مسلسل لام شمسية".

ويعرض برنامج "مدفع رمضان" على قناة دي إم سي DMC في تمام الساعة 6 مساءًا، ويعاد في تمام الساعة 4 صباحًا.

يذكر أن، محمد رمضان أعلن عن تفاصيل برنامجه الرمضاني الجديد "مدفع رمضان"، خلال لقائه في برنامج مساء dmc، أنه اعتاد تقديم أدوار البطولة في السينما والتلفزيون، لكنه في هذا البرنامج يركز على الناس ويجعلهم هم أبطال العمل، مؤكدًا أن ما يقدمه في "مدفع رمضان" هو أقل ما يمكن أن يقدمه لجمهوره، الذي يعتبره السبب في نجاح جميع الفنانين والشخصيات البارزة.

وأضاف، أن الشعب المصري يتمتع بخفة ظل فريدة، مشيرًا إلى أن أجواء تصوير البرنامج كانت مليئة بالسعادة والمرح، وأن الجمهور سيشعر بهذا الجو الاحتفالي عند مشاهدة الحلقات.

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