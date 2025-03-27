هكذا علق الجمهور على حلقة هدى الإتربي ببرنامج "رامز إيلون مصر"

كتبت- نوران أسامة:

تصدرت حلقة الفنانة هدى الإتربي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوعها ضحية في برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، تقديم الفنان رامز جلال، المذاع على قناة "MBC MASR.

وجاءت تعليقات الجمهور على الحلقة، كالتالي: "جمالك، تجنن، حلقة تحفة، ربنا يحميكي ويحفظك، قنبلة الجيل، حلقة خطيرة، دمها خفيف".

ويقوم البرنامج على فكرة إيهام الضيف بالمشاركة في حلقة من برنامج لاكتشاف المواهب العلمية في برنامج "جولدن تالنت"، ويترأس لجنة التحكيم كل من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال على أن يكون الضحية هو الحكم الرابع.

ويقع عدد كبير من نجوم الفن ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج رامز إيلون مصر، وبينهم: فيفي عبده، نور النبوي، حسام حبيب، محمد رجب، إلهام شاهين، مصطفى أبو سريع، مصطفى غريب.

ويعرض برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" في الموسم الرمضاني لعام 2025، إذ يعود الفنان رامز جلال ليوجه مقالب جديدة لعدد من النجوم في عالم الفن، الرياضة، والإعلام.