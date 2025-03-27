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هالة صدقي: "هقولكم سر وعارفة إني هتحسد من ستات مصر والعالم العربي"

08:10 م الخميس 27 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مسلسل إش إش
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي (2)
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 6 صورة
    المخرج محمد سامي
  • عرض 6 صورة
    محمد سامي
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كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة تجمعها بالفنان ماجد المصري والفنان عماد زيادة، من سحور أقامه المخرج محمد سامي في منزله، وحضره عدد كبير من نجوم الفن.

وعلقت هالة على الصورة "هقولكم سر، عارفة إني هتحسد من ستات مصر والعالم العربي، لإني مع أجمل نموذج للرجولة واللي تتمناه كل الستات والبنات وده الجديد، رجب الجريتلي وياسين الألفي ولما نضربهم في الخلاط يطلع راجل اسمه محمد سامي".

رجب الجريتلي هو الشخصية التي يقدمها النجم ماجد المصري في مسلسل إش إش، وياسين الألفي اسم الدور الذي لعبه الفنان عماد زيادة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، وعُرض في رمضان 2024.

هالة صدقي تشارك في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش المعروض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

هالة صدقي رمضان إش إش ماجد المصري عماد زيادة محمد سامي
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