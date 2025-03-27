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أول تعليق من هدى الإتربي على تصرفات "روبوت" رامز جلال

07:24 م الخميس 27 مارس 2025
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    هدى الإتربي
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    هدى الإتربي تشارك متابعيها صور جديدة
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    هدى الإتربي في أحدث ظهور لها
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    هدى الاتربي على انستجرام
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استضاف الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الخميس 27 رمضان، من برنامج رامز إيلون مصر، المعروض على قناة MBC مصر، الفنانة هدى الإتربي لتكون الضحية الـ27 لمقالبه.

واستقبلت هدى ما فعله "روبوت" رامز جلال، قبل اكتشاف أنها ضحية لمقلب، بوصلة من الصراخ والضحك، مرددة "يا نهار إسود".

وقال رامز جلال عن هدى الإتربي في الفقرة التي تقابلا فيها مع الفنانة نوال الزغبي ولاعب كرة القدم محمد نور: "فخر الإنتاج المصري، والمعادي بتخرج إنتاج مش عادي".

وفي تقديمه لها قال "نجمة مشهورة متعرفش ليه، محدش عارف هل عشان نافخة الشفايف ولا زي القطايف، منبع الفيلر، هعرفها إن الفن له هيبة واللي بتعمله ده مصيبة، مستحلية نفسها وهوقفها عند حدها".

هدى الإتربي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة، المعروض على قناة MBC مصر، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، إخراج أحمد خالد موسى.

هدى الإتربي العتاولة رامز إيلون مصر رامز جلال
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