رامز جلال عن هدى الإتربي: "فخر الإنتاج المصري"

كتبت- منى الموجي:

وقعت الفنانة هدى الإتربي، ضحية اليوم الخميس 27 مارس 2025 لمقلب برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال موسم رمضان يوميًا بعد الإفطار مباشرة علي قناة MBC مصر.

وقال رامز جلال عن هدى الإتربي في الفقرة التي تقابلا فيها مع الفنانة نوال الزغبي ولاعب كرة القدم محمد نور: "فخر الإنتاج المصري، والمعادي بتخرج إنتاج مش عادي".

وفي تقديمه لها قال رامز "هعرفها إن الفن له هيبة واللي بتعمله ده مصيبة، مستحلية نفسها وهوقفها عند حدها".

وبدأ رامز حلقته قائلا "نجمة مشهورة متعرفش ليه، محدش عارف هل عشان نافخة الشفايف ولا زي القطايف، منبع الفيلر".

هدى الإتربي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بالجزء الثاني من مسلسل العتاولة، المعروض على قناة MBC مصر، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ثراء جبيل، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، أحمد كشك، زينب العبد، إخراج أحمد خالد موسى.