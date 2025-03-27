"خليك في الزمالك وأوعى تروح الأهلي".. هدى الإتربي توجه نصيحة إلى زيزو

كتب-مصطفى حمزة:

وجهت الفنانة هدى الإتربي، نصيحة إلى نجم الزمالك والمنتخب المصري أحمد زيزو، بشأن مفاوضات تجديد تعاقده، وما يشاع عن توقيعه للنادي الأهلي.

الفنانة هدى الإتربي، خلال ظهورها، في أحد البرامج عند سؤالها عن النادي المفضل لها، قالت: "أشجع الزمالك، وأحب شيكابالا، وزيزو، وفي كل ماتش الزمالك أقول هو زيزو فين منزلش ليه".

وتابعت: "أنا زعلانة إنه ممكن يمشي من الزمالك ويروح الأهلي، وأقوله خليك في الزمالك بقي يا زيزو أوعى تروح الأهلي".

هدى الأتربي، تشارك للموسم الثاني على التوالي، في مسلسل "العتاولة 2"، وذلك مع نجوم العمل، أحمد السقا، و طارق لطفي،وباسم سمرة،وزينة، و فيفي عبده، و نسرين أمين، و أمير صلاح الدين،وزينب العبد،ومريم الجندي،ولبنى ونس،ومصطفى أوسريع، وميمي جمال، وحجاج عبد العظبم، وأحمد كشك، و ثراء جبيل، غيرهم.