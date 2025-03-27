أزمة فنية بين عمرو دياب وعامر منيب بسبب أغنية.. حسن دنيا يروي التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الملحن حسن دنيا عن تفاصيل أزمة فنية بين الفنان عمرو دياب والشاعر مصطفى زكي، تسببت في انتقال إحدى الأغنيات إلى الفنان الراحل عامر منيب.

وقال حسن دنيا، خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "بعض الأشخاص حاولوا الوقيعة بيني وبين عمرو دياب، وكثيرون سعوا لإفساد العلاقة بيننا".

وأوضح أن الخلاف نشب بسبب أغنية "يا حبيبة", التي كانت تحمل في البداية عنوان "اللي شافوا ناره خافوا يدوبوا فيه".

وأضاف: "عمرو دياب طلب من مصطفى زكي تعديل كلماتها، وهو ما لم يكن الشاعر سعيدًا به، لكنه وافق في النهاية، ثم قرر لاحقًا منح الكلمات للفنان عامر منيب".

وأشار إلى أن الأزمة تفجرت حين دخل حسام جودة، شقيق المنتج أحمد جودة، إلى الاستوديو، فسمع الأغنية بصوت عامر منيب، وقال مندهشًا: "ده لسه سامعها حالًا بصوت عمرو".

وعن طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ومصطفى زكي بعد هذا الخلاف، قال حسن دنيا: "ما أعتقدش إنهم تصالحوا، لأن عمرو دياب معروف عنه إنه لما يقطع علاقته بشخص، نادرًا ما يعود إليه مجددًا".

وفيما يتعلق بتعاونه مع عمرو دياب، أوضح دنيا: "قدمت له أغنيتين فقط، وهما ما تفكرنيش مع الشاعر مصطفى كامل، وناري نار، وكان من المفترض أن نقدم معًا أغنية أخرى بعنوان تحب تاني من كلمات أيمن بهجت قمر، لكنه قرر عدم ضمها لألبومه، فاحتفظت بها لنفسي وطرحتها ضمن ألبومي مغرم".