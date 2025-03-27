حسن دنيا يهاجم محمد فؤاد: "مش جدع.. ولا يقدر من وقفوا بجانبه"

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب الموسيقار حسن دنيا عن استيائه من عدم تقدير الفنان محمد فؤاد للدور الذي لعبه في مشواره الفني، رغم تقديمه له أغنية حققت نجاحًا كبيرًا وكانت نقطة تحول في مسيرته.

وقال دنيا، خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "قدمت لفؤاد أغنية كانت بمثابة قنبلة فنية وهي هودعك، نقلته إلى مستوى آخر تمامًا، لكنه لم يقدر ذلك، ولم يحدث أي تعاون بيننا بعدها رغم مرور سنوات طويلة".

وأضاف أن هذه الأغنية تعود لعام 1995، ومع ذلك لم تتكرر التجربة، رغم أنه تعاون مع كبار النجوم مثل عفاف راضي وديانا حداد، لكنه لم يجد تعاونًا جديدًا مع فؤاد.

كما كشف دنيا عن تفاصيل أغنية أخرى كانت مقررة بينهما، كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر، إلا أن فؤاد لم يسجلها، مما دفع قمر لبيع كلماتها، بينما قام حسن دنيا بإعادة بيع اللحن لفنان آخر.

وتابع قائلًا: "أشعر أن محمد فؤاد يتعمد إقصائي، وكأنه يريد أن يثبت أن نجاحه يعود إلى صوته فقط، متجاهلًا كل من ساهموا في هذا النجاح، مثل مصطفى كامل، حسن دنيا، أشرف عبده، وحتى الموسيقيين والعاملين في الاستوديو".

واختتم حديثه قائلًا: "محمد فؤاد مش جدع.. ولا يقدر من وقفوا بجانبه".