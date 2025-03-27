بعد حذفها "جدع".. سمارة لـ"مصراوي": إحنا ماشيين مع أحمد سعد بالقانون

كتب- مصطفى حمزة:

كشفت المطربة سمارة، عن موقفها من المطرب أحمد سعد، خاصة بعد تطورات اتهامه بالتعدي على أغنية لها، وحجب أغنيته "جدع " التي قدمها للدعاية لمسلسل "سيد الناس".

المطربة سمارة، في تصريح خاص لـ" مصراوي"، قالت: "فوجئت بما حدث من تعدي على لحن أغنيتي التي قدمتها من حوالي سنتين ونصف (قفلت في وش الجدع)، ومن جهتي أقولها بصراحة أنا أحمد سعد جدا، وأحب سماع أغانيه".

وتابعت سمارة: "لكن لما حد ياخذ منك تعبك، وينسبه لنفسه ده حرام".

وعن تطورات ما بعد حذف أغنية "جدع"، من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، قالت: "إحنا ماشيين بالقانون، والمنتجة سعاد طه، رفعت على المطرب قضية في المحكمة الاقتصادية، بسبب سرقة اللحن".

وبدأت الأزمة مع وضع إدارة موقع يوتيوب ، إشارة عن حذف الأغنية، وكتبت: "لم يعد هذا الفيديو متوفّرًا بسبب مطالبة Takwene LLC بحقوق الطبع والنشر".

أغنية "قفلت في وش الجدع" من كلمات هاني لشهب، ألحان وتوزيع علاء غنيم.

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، و إخراج محمد سامي.

أغنية سمارة قفلت في وش الجدع

