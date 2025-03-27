ياسمين عبدالعزيز تنشر صورة مع كريم فهمي من كواليس"وتقابل حبيب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة تجمعها مع الفنان كريم فهمي من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، ومن إخراج محمد الخبيري.

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