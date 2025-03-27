ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها أثناء أدائها مناسك العمرة.

ونشرت ميرهان، الصورة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية الحجاب أمام الكعبة المشرفة، وأرفقت الصورة بـ"دعاء".

يُذكر أن، ميرهان حسين تشارك في مسلسل "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة رجل الأعمال أمير العوامري، الذي يقع في حب امرأة تدعى منيرة، وسط صراعات المال والسلطة.

المسلسل من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، ومحسن محيي الدين، وغيرهم.

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