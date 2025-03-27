حدث بالفن | إعلامية تتوعد متابعة بسبب لفظ خارج والقائمة الكاملة لأفلام عيد الفطر 2025

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الفائز بجائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي "No Other Land"، بعد يوم من اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، ونقل بعد خروجه إلى أحد مستشفيات الخليل للعلاج.. للتفاصيل اضغط هنا