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مجدي الهواري عن مؤمن زكريا: " يبذل أقصى ما في وسعه في الملعب وكنت حزين على حالته"

11:09 م الأربعاء 26 مارس 2025

مجدي الهواري

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كتبت- نوران أسامة:

أكد المخرج مجدي الهواري، حبه للنادي الأهلي وإيمانه بمهنة الفن ليست في التمثيل والإخراج فقط، موضحا أن الفن في أي مهنة وفي الرياضة وأضاف بأن مؤمن زكريا من اللاعبين المجتهدين، وذلك خلال لقائه ببرنامج "حبر سري".

وصرح الهواري عن حبه لمؤمن زكريا، قائلا: "يبذل أقصى ما في وسعه في الملعب وكنت حزين على حالته وكنت دائما بدور على حاجة اعملها عشان أساهم بشغلي عشان أحاول أوصل للناس قضيته ومرضه عشان نساعد من خلال شغلنا".

وأشار مجدي الهواري، إلى أنه اتفق مع أحمد عز خلال عمل مسرحية علاء الدين أنهم يدعموا مؤمن زكريا، مضيفا: "اتفقنا نجيب مؤمن زكريا والأهلي أيضا عامل مجهود كبير لكن في الوقت ده في أول مرضه كان في ترند كبير لمؤمن زكريا ومحمد صلاح كرمه في انفليد وعمل لقطة عالمية، مؤكدا أن الرسالة خرجت من قلوبهم وليس دعاية للمسرحية".

يذكر آخر، أعمال مجدي الهواري مسلسل "دايمًا عامر"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، وهو من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم.

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