10 صور من حفل سحور رانيا فريد شوقي بحضور نجوم الفن

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، مجموعة صور من حفل سحور الفنانة رانيا فريد شوقي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن من بينهم المخرج محمد عبد العزيز وبوسي شلبي وخالد زكي وعلي الحجار وزوجته وميدو عادل، إلى جانب عدد من الأصدقاء والمقربين.

وتخوض الفنانة دنيا عبد العزيز موسم رمضان بمسلسل "المداح5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن رانيا فريد شوقي تشارك في مسلسل "حسبة عمري" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني 2025، وهو من بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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