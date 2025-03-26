رانيا يوسف توجه رسالة كوميديا لـ عصام عمر: "ديلك في سنانك وعلى طرشوخ الليف"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة كوميدية للفنان الشاب عصام عمر، من كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ونشرت رانيا صورة تجمعها مع عصام عمر ومايان السيدن عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ديلك في سنانك وعلي طرشوخ الليف علشان بطة القادرة بتقولك اللي هلمحه همرجحه، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص".

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يُذكر أن مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، يُعرض حاليًا عبر قناة mbc مصر، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وشيرين ومايان السيد وهاجر سراج ومحمد محمود، ومحمود عبد العظيم، وألفت امام، من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

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