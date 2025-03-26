إعلان

رانيا يوسف توجه رسالة كوميديا لـ عصام عمر: "ديلك في سنانك وعلى طرشوخ الليف"

09:53 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف وعصام عمر ومايان السيد (1)
  • عرض 3 صورة
    رانيا يوسف وعصام عمر ومايان السيد (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة كوميدية للفنان الشاب عصام عمر، من كواليس مسلسل "نص الشعب اسمه محمد".

ونشرت رانيا صورة تجمعها مع عصام عمر ومايان السيدن عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ديلك في سنانك وعلي طرشوخ الليف علشان بطة القادرة بتقولك اللي هلمحه همرجحه، اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص".

يُذكر أن مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، يُعرض حاليًا عبر قناة mbc مصر، ويشارك في بطولته رانيا يوسف وشيرين ومايان السيد وهاجر سراج ومحمد محمود، ومحمود عبد العظيم، وألفت امام، من تأليف محمد رجاء وإخراج عبدالعزيز النجار.

اقرأ أيضا..

مدير تصوير"أشغال شقة جدًا" يتصدر استفتاء مصراوي 2025

هكذا علق الجمهور على حلقة طاهر محمد طاهر ببرنامج "رامز إيلون مصر"

رانيا يوسف عصام عمر مسلسل نص الشعب اسمه محمد مايان السيدن انستجرام رانيا يوسف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية