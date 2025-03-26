10 صور.. دنيا سمير غانم تنشر صورا من كواليس مسلسل "عايشة الدور"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من كواليس مسلسل "عايشة الدور" الذي يعرض حاليًا ضمن سباق دراما رمضان 2025.

ونشرت دنيا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "من محافظة أسوان المريحة للأعصاب، من تصوير مسلسل عايشة الدور".

تدور أحداث المسلسل حول "عايشة"، وهي سيدة مطلقة وأم لابنة مراهقة وطفل صغير، تُعرف بشخصيتها القوية، لكنها تعيش حالة من اليأس والتجاهل، وتتغير حياتها تمامًا عندما تُمنح فرصة غير متوقعة، إذ تضطر إلى الالتحاق بالجامعة بدلاً من ابنة أختها، فتنغمس في حياة مزدوجة بين دورها كأم مسؤولة ومضحية، وبين تجربة حياة الشباب داخل الجامعة، مما يقلب حياتها.

"عايشة الدور" بطولة كلًا من دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب.

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