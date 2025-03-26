منة فضالي تكشف سبب ظهورها بدون مكياج في أعمالها الفنية

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور من كواليس شخصيتها في مسلسل "سيد الناس"، موضحة سبب عدم استخدامها للمكياج في أعمالها الفنية.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "علشان تكون ممثل لازم تكون بتحس وتتصدق وتكون واقعي التمثيل مش مكياج ولا أنك تكون حلو وقمر الجمال مش كل أهم حاجة جمال الروح".

وأضافت:"جايز أكون مش حلوة ولا أحلي حد بس كفاية عليا أن بيتقال ممثلة بجد وده يخليني أخاف أكتر وأحس بالمسؤولية وأني أتأنى في اختياراتي وأكون عند حسن ظن الجمهور دايما والإعلام".

وتابعت: "أنا لسة معملتش حاجة في شغلي لحد دلوقتي لأن مجتليش الفرصة اللي بحلم بيها بس عندي أمل إن شاء الله، وأحب أشكر كل من ساندني ووقف جنبي و شجعني سواء من الوسط الفني أو خارج الفن و أخص الفانز والجمهور والإعلام ويارب دايمًا أكون قد أي دور بقدمه".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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