بالصور.. افتتاح الفيلم الفلسطيني مفتاح بطولة المصري أحمد سمير في تونس

كتب - معتز عباس:

تشهد العاصمة التونسية تونس قرطاج، الليلة انطلاق العرض الأول للفيلم السينمائي الفلسطيني "مفتاح"، بقاعة سينما الطاهر شريعة بمدينة الثقافة في تونس.

فيلم "مفتاح"، سيناريو وإخراج التونسي محمد الميساوي، وبطولة المصري أحمد سمير وكوكبة من الفنانين التونسيين على رأسهم الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، وجلول الجلاصي، وعايدة نياتي، وسامي التومي، وعبد الله العويتي، ومحمد بن إبرهيم، وسيرين بن رمضان، وأنيس العياري، ومحمد الخامس الطرودي، والأطفال ياسين لملوم، وياسمين لملوم، وياسين خطرشي.

سيكون العرض تحت إشراف سفارة دولة فلسطين بالجمهورية التونسية ووزارة الثقافة التونسية، وهو تعاون وإنتاج مصري-تونسي.

أعرب أحمد سمير بطل فيلم "مفتاح"، عن التقدير إلى سفارة دولة فلسطين بالجمهورية التونسية وكل القائمين على السفارة على اهتمامهم الكبير منذ الوهلة الأولى، قائلًا: لدي أحلام كبيرة في عالم السينما وأنتظر بفارغ الصبر عرض الفيلم الليلة لأرى مولودي أمام عيني ثم تكون المحطة الهامة لي في بلدي الحبيب مصر".

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