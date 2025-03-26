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بالصور.. افتتاح الفيلم الفلسطيني مفتاح بطولة المصري أحمد سمير في تونس

08:39 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أبطال فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    أبطال وصناع فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    أبطال وصناع فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    احداث فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    أبطال فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    بانر فيلم مفتاح قبل انطلاق العرض الاول
  • عرض 12 صورة
    أبطال وصناع فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    بوستر فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    كواليس فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    كواليس فيلم مفتاح
  • عرض 12 صورة
    كواليس فيلم مفتاح
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كتب - معتز عباس:

تشهد العاصمة التونسية تونس قرطاج، الليلة انطلاق العرض الأول للفيلم السينمائي الفلسطيني "مفتاح"، بقاعة سينما الطاهر شريعة بمدينة الثقافة في تونس.

فيلم "مفتاح"، سيناريو وإخراج التونسي محمد الميساوي، وبطولة المصري أحمد سمير وكوكبة من الفنانين التونسيين على رأسهم الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، وجلول الجلاصي، وعايدة نياتي، وسامي التومي، وعبد الله العويتي، ومحمد بن إبرهيم، وسيرين بن رمضان، وأنيس العياري، ومحمد الخامس الطرودي، والأطفال ياسين لملوم، وياسمين لملوم، وياسين خطرشي.

سيكون العرض تحت إشراف سفارة دولة فلسطين بالجمهورية التونسية ووزارة الثقافة التونسية، وهو تعاون وإنتاج مصري-تونسي.

أعرب أحمد سمير بطل فيلم "مفتاح"، عن التقدير إلى سفارة دولة فلسطين بالجمهورية التونسية وكل القائمين على السفارة على اهتمامهم الكبير منذ الوهلة الأولى، قائلًا: لدي أحلام كبيرة في عالم السينما وأنتظر بفارغ الصبر عرض الفيلم الليلة لأرى مولودي أمام عيني ثم تكون المحطة الهامة لي في بلدي الحبيب مصر".

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الفيلم الفلسطيني مفتاح الفنان المصري أحمد سمير مدينة الثقافة في تونس
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