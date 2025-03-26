"والله لأحبسك".. سالي عبدالسلام تتوعد متابعة بسبب "لفظ خارج"

كتب-مصطفى حمزة:

بدأت الإعلامية سالي عبدالسلام، اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد متابعة تطاولت عليها لفظيًا عبر صفحتها في موقع"إنستجرام".

الإعلامية سالي عبد السلام، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، نشرت صورة لتعليق المتابع المسيء، وكتبت: "مش هسيب حقي، أخذت كل الإجراءات القانونية، كده مش هينفع ومش هتنازل".

وتابعت: "مش هسيب حقي في الدنيا وأكيد ربنا هيجيبه في الآخرة! شفتوا وصلنا لإيه، حسبي الله ونعم الوكيل والله! انا أول مرة اشوف كدة في حياتي، متسيبوش حقكم يا جماعة البلد فيها قانون! يتحبسوا ولا تراجع، إيه الألفاظ دي، لازم تبقى عبرة"

وفي تعليق آخر لها، كتبت سالي عبدالسلام: "والله لأحبسك".

الإعلامية سالي عبد السلام، حلت مؤخرا ضيفة في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة.