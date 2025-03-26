حاصل على أوسكار.. معلومات عن المخرج الفلسطيني الذي أفرج عنه الاحتلال

كتب- محمد جعفر:

أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال، الفائز بجائزة الأوسكار عن فيلمه الوثائقي "No Other Land"، بعد يوم من اعتقاله في الضفة الغربية المحتلة، ونقل بعد خروجه إلى أحد مستشفيات الخليل للعلاج.

وجاء اعتقال بلال مساء الإثنين، برفقة فلسطينيين آخرين، عقب اقتحام أكثر من عشرة مستوطنين لقريته سوسيا في مسافر يطا، ومن جانبه أكد زميله المخرج باسل عدرا أن "بلال"، تعرض لضرب مبرح من قبل جنود إسرائيليين ومستوطنين، قبل أن يُترك مكبّل اليدين ومعصوب العينين.

وفي هذا الإطار يرصد لكم مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن المخرج حمدان بلال:

- حمدان بلال ناشط ومصور وصانع أفلام سينمائي فلسطيني.

- من مواليد 1989 وينحدر من قرية سوسيا.

- نال حمدان اهتمامًا واسعًا بعمله كمخرج مشارك في الفيلم الوثائقي لا أرض أخرى.

- صوِّر الفيلم بين عامي 2019 و2023، ويوثق تجارب المجتمعات الفلسطينية في مسافر يطا وسط محاولات التهجير من قبل السلطات والمستوطنين الإسرائيليين.

- فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي عام 2025.

- تعرض حمدان في 24 مارس 2025 للضرب من قبل مستوطنين في منزله بالضفة الغربية، واحتجزته لاحقًا قوات من الجيش الإسرائيلي.

- أفرج عنه الاحتلال بعد يوم واحد من الاعتقال.