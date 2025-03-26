أزمة حجب "جدع".. تعرف على موقف جمعية المؤلفين والملحنين من أغنية "سيد الناس"

كتب- مصطفى حمزة:

تشهد أزمة أغنية "جدع " التي قدمها المطرب أحمد سعد، للدعاية لمسلسل "سيد الناس"، تطورات عديدة بعد حجبها في موقع يوتيوب، بناءا على طلب المنتجة سعاد طه، والمطربة سمارة.

المطربة سمارة، في مقطع فيديو، كانت قد نشرته عبر صفحتها في موقع فيسبوك، أعلنت عن لجوئها إلى جمعية المؤلفين والملحنين المصرية، ونقابة المهن الموسيقية، مؤكدة تطابق لحن أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، مع أغنية سبق وقدمتها منذ سنوات، بعنوان "قفلت في وش الجدع".

مصدر في جمعية المؤلفين و الملحنين، في تصريح خاص ل"مصراوي"، قال: "بعد اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية، من أطراف النزاع، أصبح الأمر يخص القضاء فقط".

الشاعر عصام حجاج "مؤلف الأغنية"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على الاتهامات، وحذف أغنية "جدع"، بدعوى اقتباس اللحن، من أغنية بعنوان "وقفت في وش الجدع"، سبق وقدمتها المطربة سمارة.

وقال: "إدعاء باطل، اللحنين ملهمش علاقة ببعض، وكل اللي بيحصل ده عشان الترند، وناس عايزة تتشاف واسمها يذكر مش أكتر".

وتابع: "وبالنسبة لموضوع قفل الأغنية (جدع)، أي أغنية عليها نزاع، عادة موقع يوتيوب، يقوم بحجبها، حتى يتم الفصل فى الموضوع، وحاليا النزاع أمام القضاء، علما ان الأغنية مازالت موجودة على كل المنصات وكمان على اليوتيوب على أكثر من قناة".

الملحن تامر حجاج "ملحن أغنية جدع"، من جانبه، قال: "ما يتم ترديده عن اقتباس اللحن، إدعاء باطل، وسيتم محاسبة المدعية بالقانون".

أغنية "جدع"، التي قدمها المطرب أحمد سعد، من كلمات الشاعر عصام حجاج، ألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، وسلوى عثمان،و خالد الصاوي، وأحمد رزق، وأحمد زاهر، ونشوى مصطفى ، وأحمد فهيم، و ملك زاهر، و منة فضالي، و طارق النهي، ومحمود قابيل، و إخراج محمد سامي.