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المخرج شادي علي يطرح البوسترات الفردية لفيلم "فار بـ 7 أرواح"

01:27 م الأربعاء 26 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
  • عرض 13 صورة
    فيلم فار بـ 7 أرواح
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كتبت- سهيلة سامة:

طرح المخرج شادي علي البوسترات الفردية لفيلم "فار بـ7 أرواح"، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك 2025.

ونشر المخرج البوسترات الفردية عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

فيلم "فار بـ 7 أرواح" بطولة كلًا من أحمد فتحي، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

فيلم "فار بـ 7 أرواح" قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبة وإخراج شادي علي.

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فيلم فار بـ 7 أرواح شادي علي عيد الفطر المبارك 2025
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