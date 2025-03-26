شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على صلح الخطيب ومرتضى منصور: "الله محبة"

كتبت- سهيلة أسامة:

علق الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، على الصلح الذي تم بين مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي.

وكتب وائل، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ممكن يبقى بينك وبين شخص مشاكل الدنيا، لكن التربية والأخلاق ومراعاة الشهر الكريم تقدر تنهي كل الخلافات".

وأضاف: "الله محبة.. تحياتي للمستشار مرتضى منصور ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب".

أعلن الرئيس السابق لنادي الزمالك، مرتضى منصور، تصالحه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.

وجاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك" والذي جاء كالتالي: "في ظلال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن، شهر الروحانيات والتسامح، هداني مولاي الرحمن الرحيم، ووفقني إلى إنهاء معظم الخصومات التي نشأت بيني وبين من اختلفت معهم".

وأضاف: "انطلاقًا من حالة التصالح مع النفس، ومع الآخرين، أُؤكد ما سبق وأعلنت عنه منذ أسابيع: تصالحي الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، والذي سبق أن عبّرت عن رأيي فيه في أحد البرامج، أنه نموذجٌ رياضيٌّ يُحتذى به، وكنت أحد محبيه، وما زلت عند رأيي".

وأوضح: "بصرف النظر عن استمراره في اتخاذ إجراءات قانونية تجاهي من عدمه، فإنني أُؤكد احترامي الكامل له، ولأسرته الصغيرة، وعلى رأسهم زوجته الفاضلة، رفيقة كفاحه، وشقيقاته الكريمات، وكذلك أسرته الكبرى: مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء جمعيته العمومية، وجماهيره".

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