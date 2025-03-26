حدث بالفن | علاقة نور النبوي بفسخ خطوبة نور إيهاب ومحمد دياب يثير الجدل في الإعلام الإسرائيلي
12:44 ص الأربعاء 26 مارس 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ آية سماحة : "الزوج اللي شايف مكان مراته المطبخ مش راجل حقيقي"، الفنان محمد دياب حديث الإعلام العبري، فرحة رجل مسن بعد الفوز بمبلغ 100 ألف جنيه في "مدفع رمضان"، بشرى: مفيش مسلسل لمحمد سامي مش عليه جدل، "هل تسبب في فسخ خطوبة نور إيهاب؟".. رد حاسم من نور النبوي، وغيرها من الأخبار.
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