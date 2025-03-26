بسبب غزة.. آية سماحة تكشف رأيها في محمد صلاح

كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة آية سماحة، عن الجدل الذي أثارته بعد نشر صورة للاعب كرة القدم محمد صلاح، مرفقة بتعليق يعبر عن رأيها في ضرورة حديثه عن أحداث غزة، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر قناة النهار.

وقالت آية: "مكنش هجومي على محمد صلاح كبني آدم، لكن في وقت زي ده، كان لازم أي حد صوته مسموع يقول كلمة يمكن تغير حاجة، مشيرة إلى أنها نشرت تعليقها بشكل عفوي تمامًا".

وتابعت: "كلنا كنا عايزين نقول إن اللي بيحصل ده حرام، وكل واحد كان بيحاول يساعد بأي طريقة يقدر عليها، وكل شخص حر فيما يعبر عنه، وأنا ما غلطتش فيه كشخص، وكنت بعبر عن رأيي".

يذكر أن الفنانة آية سماحة في مسلسل "الكابتن" الذي يتكون من 15 حلقة، وهو بطولة أكرم حسني وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب و تأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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