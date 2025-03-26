"أخدت شاور في الصحراء".. رامي عياش يكشف سبب منع عرض كليب "قلبي مال"



كتبت- سهيلة أسامة:

كشف النجم اللبناني رامي عياش للمرة الأولى عن السبب الحقيقي وراء منع عرض فيديو كليب أغنيته "قلبي مال"، موضحًا أن الكليب مُنع من العرض لمدة أسبوعين بسبب اعتباره جريئًا في ذلك الوقت.

وأضاف عياش، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "لم يكن هناك أي مطرب عربي يظهر وأجزاء من جسده عارية في الكليبات، ظهرت بدون قميص، وأخذت شاور في الصحراء، وكنت بطل سباحة، بمظهر مختلف تمامًا عما كان معتادًا وقتها".

وأشار إلى أن الصورة النمطية للمطربين في تلك الفترة كانت تعتمد على الشعر المهندم والمظهر الرسمي، لكنه كسر هذه القاعدة، مما أثار الجدل حول الكليب وتسبب في منعه مبدئيًا.

وأكد رامي عياش أن الجمهور طالب بإعادة عرض الكليب بعد منعه، وبالفعل سُمح بعرضه لاحقًا، كما شدد على أنه رغم تقبّله للجرأة الفنية، فإنه لا يفضل المبالغة، قائلًا: "ما بحب الجرأة الكبيرة، خاصة إذا كانت مخدشة للعين".

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