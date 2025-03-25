آية سماحة : "الزوج اللي شايف مكان مراته المطبخ مش راجل حقيقي"



كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة آية سماحة، عن أول لقاء لها مع زوجها محمد السباعي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج "أسرار"، المُذاع عبر شاشة "النهار".

وقالت آية، إن أكثر ما لفت انتباهها في أول لقاء مع زوجها تربيته وأخلاقه العالية، مضيفة: "الرجل اللي مش متربي مش بيحترم الست، شايف إنها أقل منه، مكانها المطبخ، أو حتى ممكن يمد إيده عليها، بينما الرجل المتربي هو الذي يقف بجانب المرأة ويدعمها ويسانده في الكثير من أمور الحياة".

وتابعت: "طريقة زوجي في التعامل مع الجميع هو ما أكد على إنه شخص محترم ويقدرني، مضيفة: "حتى مع كل الناس، عمري ما شفت حد بيتعامل بالأحترام ده وياريت البنات تفهم إن اختيار راجل متربي مش حاجة صغيرة، التربية هي اللي بتصنع الرجل الحقيقي، عشان شوفت ناس مش متربية برضه كتير".

وشاركت آية سماحة في مسلسل الكابتن الذي يتكون من 15 حلقة، من بطولة أكرم حسني وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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