بـ"عباءة حمراء".. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت نسرين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة رمضانية ارتدت خلالها عباءة أنيقة باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "الله يحفظك ويسعدك يا عمري، يا جمالًا ليس له أربعين، أجمل إطلالة في الكوكب، جمالك لا يوصف يا نسرين، الجمال كله".

يذكر أن، نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل"، بطولة الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، خالد سليم، أيتن عامر.

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