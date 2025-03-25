رامي عياش يثير الجدل ويعلق على رأي نادين نجيم في المساكنة.. ماذا قال؟

كتبت- نوران أسامة:

أعرب النجم اللبناني رامي عياش، عن حبه للفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وكشف عن رائيه في تصريحاتها حول المساكنة.

وذلك خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، وأشار عياش، إلى أنه يفتخر بنادين وبنجاحها في لبنان، موجهًا سؤال لها، "إزاي إنتي محافظة على النجاح الكبير الذي حققتيه لسنوات عديدة".

وكشف عن رأيه في تصريحات الفنانة نادين حول المساكنة قبل الزواج، موضحًا أنه لم يكن متابعًا للجدل الذي أثارته تصريحاتها، مشددًا على أن لكل شخص رأيه الخاص في مثل هذه القضايا، قائلًا: "نحن كأولاد جبل، صعب علينا، طبعًا ما بنحبّذها."

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية "ما بنساك" ، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

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