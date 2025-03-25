رامي عياش يكشف سبب غيابه عن جنازة الراحل أحمد عدوية

كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن أسباب غيابه جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة قناة "القاهرة والناس".

أكد عياش، أن عدم تمكنه من حضور جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية لأنه كان مشغولًا في ذلك الوقت ولم تتيح له الفرصة لتقديم واجب العزاء شخصيًا، موضحًا أنه كان يود أن يكون من أوائل الحاضرين في الجنازة، نظرًا لمكانة عدوية الكبيرة في قلبه.

وأضاف: "أنه يعتبر الفنان أحمد عدوية أخًا كبيرًا وأبًا روحيًا"، قائلًا: "لكن كما يقولون، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، للأسف، لم أتمكن من التواجد، موضحًا أنه قدم واجب العزاء لاحقًا وتواصل مع عائلة الفنان الراحل، مشيدًا بمسيرة عدوية الفنية، وأنه ترك فراغًا كبيرًا في الساحة الغنائية المصرية لا يمكن لأي فنان أن يملأه بسهولة.

وتابع :"أنا على اتصال دائم مع أسرة الفنان أحمد عدوية وبتمنى التوفيق لكل عائلته بمسيرتها الفنية"، كاشفًا عن كواليس تعاونه مع أحمد عدوية في أغنية "الناس الرايقة"، موضحًا أن الأمر تم الصدفة، حيث كان هناك جلسة مع الملحن محمد يحيى، الذي عرض عليه عدة أغنيات لكنه لم يجدها مناسبة لأسلوبه الغنائي، مضيفًا: "وعندما استمع إلى كلمات الموال، أصرّ على تقديمه رغم أنه كان لونًا مختلفًا عما اعتاده، ثم جاءت فكرة إضافة صوت أحمد عدوية للأغنية، الحمد لله، الأغنية كسّرت الدنيا، وأنا بحبها جدًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش أغنية "ما بنساك" ، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

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