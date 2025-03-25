كزبرة يوجه رسالة غامضة: "أنت بقيت مزودها"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ"كزبرة"، الجدل بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب كزبرة عبر خاصية "القصص القصيرة": "أنت مش جاي معايا بعد شهر رمضان، ليك عندي أغنية هتعجبك أوي، علشان أنت بقيت مزودها".

في سياق آخر، يشارك كزبرة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي".

وتدور أحداث المسلسل حول "شمس"، الذي يقرر الابتعاد عن حياة البلطجة والتوبة عن الجرائم التي كان يشارك فيها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

المسلسل من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، وهاجر عفيفي، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

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