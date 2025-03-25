الفنان محمد دياب حديث الإعلام العبري بسبب منشور على فيسبوك.. ماذا حدث

كتب- محمد جعفر:

نشر الفنان محمد دياب مقطع فيديو قصير لأحد البرامج التليفزيونية لقناة عبرية، أثناء تناولها حادثة هجوم الوشق المصري على جنود الاحتلال.

وسلطت القناة العبرية في الفيديو الذي نشره محمد دياب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الضوء على منشور "دياب" عن الوشق المصري، معبرين عن دهشتهم من العدد الذي استشهد به دياب، أنه ليس وشق واحد فقط بل 120 مليون وشق في إشارة لعدد المصريين، "120 مليون وشق".

وكان الفنان محمد دياب قد نشر صورة له باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعيّ برفقة الوشق المصري، أحد الحيوانات البرية النادرة، وكتب عليها "120 مليون وشق".

ومن جانبه علق محمد دياب على تناول القناة العبرية منشوره عن الوشق المصري، قائلًا: "أي حاجة تضايقكم هعملها".



