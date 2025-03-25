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بعد أزمتها مع محمد رمضان.. أبرز المعلومات عن ياسمين صبري

12:01 ص الثلاثاء 25 مارس 2025
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القاهرة- مصراوي


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بفيديو وثق مشادة كلامية جمعت الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري، خلال حفل سحور "ميديا هب" للمنتج محمد السعدي.

وأظهر مقطع الفيديو ياسمين صبري وهي تتحدث مع رمضان قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها الأخير باستغراب: "يا ابني انتي مجنونة ولا إيه؟!"، فيما ردت ياسمين: "إيه ده" وغادرت المكان.

وفي هذا الإطار يرصد لكم مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنانة ياسمين صبري:

- ممثلة مصرية، ولدت بالإسكندرية في 21 يناير 1988.
- والدها طبيب ووالدتها مهندسة ديكور وجدها قبطان بحري.
- تخرجت في كلية الإعلام قسم صحافة وعلاقات عامة، كانت تحلم بالعمل كمذيعة، وعملت كمراسلة في قناة (الحياة).
- عملت كموديل في الإعلانات إلى أن التقت بمساعدة مخرج رشحتها للعمل في برنامج (خطوات الشيطان) مع (معز مسعود).
- في 2015 شاركت في مسلسل (شطرنج). قدمت البطولة في مسلسلي (حكايتي) و(فرصة تانية).
- تزوجت في 2020 من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
- تشارك ياسمين صبري في دراما رمضان 2025، بـ مسلسل "الأميرة".

محمد رمضان ياسمين صبري مشادة كلامية حفل سحور ميديا هب محمد السعدي
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