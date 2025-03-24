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بعد أزمته مع ياسمين صبري.. محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس أغنيته الجديدة

11:26 م الإثنين 24 مارس 2025
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    محمد رمضان وياسمين صبري في سحور شركة سعدي جوهر
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان وياسمين صبري في سحور شركة سعدي جوهر
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان وياسمين صبري في سحور شركة سعدي جوهر
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان وياسمين صبري في سحور شركة سعدي جوهر
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان وياسمين صبري في سحور شركة سعدي جوهر
  • عرض 15 صورة
    ياسر جلال ومحمد رمضان
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    محمد رمضان (4)
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    محمد رمضان (2)
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    محمد رمضان
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    ياسمين صبري في مسلسل الأميرة ظل الحيطة (2)
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    ياسمين صبري في مسلسل الأميرة ظل الحيطة (3)
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    ياسمين صبري في مسلسل الأميرة ظل الحيطة (1)
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    ياسمين صبري
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    ياسمين صبري بفستان محتشم (1)
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كتب - معتز عباس:

شارك المطرب محمد رمضان متابعيه، فيديو من كواليس تسجيل أغنية "بتحلوي" والتي أهداها للمرأة المصرية في عيد الأم.

ونشر رمضان مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "من حق الجميل يتغر"، والتي تفاعل معها الفنان عصام السقا، والفنان حسني شتا.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو أظهر تعرض الفنانة ياسمين صبري لموقف محرج من محمد رمضان، أثناء تواجدهما في حفل سحور "ميديا هب" للمنتج محمد السعدي.

وهنأت ياسمين، محمد رمضان ببرنامجه الجديد، قائلة: "مبروك يا ابني"، ليرد عليها رمضان، قائلًا: "يا ابني انتي مجنونة ولا اية؟!".

وتضايقت ياسمين من طريقة حديث رمضان، قائلة: "إيه ده" وغادرت المكان وذهبت بعيدًا رفقة محمد السعدي.

ويعرض للفنان محمد رمضان، على قناة "دي ام سي"، يوميًا بعد الافطار برنامج "مدفع رمضان" في تمام الساعة السادسة مساء.

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محمد رمضان ياسمين صبري المرأة المصرية عيد الأم
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