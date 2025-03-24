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"فقدت ضلع من روحي".. أول منشور لـ حسين الجسمي بعد وفاة شقيقه

08:33 م الإثنين 24 مارس 2025

حسين الجسمي

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كتب- معتز عباس:

حرص المطرب الإماراتي حسين الجسمي على رثاء أشقائه جمال وحسن الجسمي الذين رحلوا مؤخرًا.

وكتب الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس": "فقدان الأخ… كأنك فقدت ضلع من روحك، لا من جسدك، هو الأمان، والكتف، والسند، وإذا راح، راح معه جزء منك ما يرجع أبدًا".

وأضافت:"اللهم ارحم من كان لنا عزوة وسندًا، واجعل مثواه الجنة.. جمال الجسمي، حسن الجسمي".

وتوفي يوم الأحد الماضي حسن جمعة الجسمي، بعد أشهر من وفاة شقيقه جمال الجسمي في منتصف نوفمبر العام الماضي.

وكتب الجسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

جمال وحسن الجسمي أشقاء حسين الجسمي

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