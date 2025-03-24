"فقدت ضلع من روحي".. أول منشور لـ حسين الجسمي بعد وفاة شقيقه

كتب- معتز عباس:

حرص المطرب الإماراتي حسين الجسمي على رثاء أشقائه جمال وحسن الجسمي الذين رحلوا مؤخرًا.

وكتب الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس": "فقدان الأخ… كأنك فقدت ضلع من روحك، لا من جسدك، هو الأمان، والكتف، والسند، وإذا راح، راح معه جزء منك ما يرجع أبدًا".

وأضافت:"اللهم ارحم من كان لنا عزوة وسندًا، واجعل مثواه الجنة.. جمال الجسمي، حسن الجسمي".

فقدان الأخ… كأنك فقدت ضلع من روحك، لا من جسدك



هو الأمان، والكتف، والسند…

وإذا راح، راح معه جزء منك ما يرجع أبدًا



اللهم ارحم من كان لنا عزوة وسندًا، واجعل مثواه الجنة#جمال_الجسمي #حسن_الجسمي pic.twitter.com/lo57BIf76O — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 23, 2025

وتوفي يوم الأحد الماضي حسن جمعة الجسمي، بعد أشهر من وفاة شقيقه جمال الجسمي في منتصف نوفمبر العام الماضي.

وكتب الجسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

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