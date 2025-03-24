ختم القرآن 3 مرات في رمضان.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

كتب- محمد فتحي:

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الفنان محمد صلاح حايس، عن عمر يناهز الـ70 عاما.

وأعلن صلاح حايس نجل شقيق الفنان الراحل عبر حسابه على "فيسبوك"، وفاة عمه، قائلا: "البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمي محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية".

يذكر أن آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس، هو الدعاء لوالدته قائلًا: "ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي".

ونشر "حايس" منشور قبل وفاته بـ3 أيام أعلن فيه عن ختمه للقرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان.