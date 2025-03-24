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مسلسل "إش إش" الحلقة ٢٣.. لبنى تكشف سر والدتها

03:32 ص الإثنين 24 مارس 2025

اش اش

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كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر"، ومنصة "شاهد"، الحلقة ٢٣ من مسلسل "إش إش".

بدأت الحلقة بذهاب "إش إش"- مي عمر- لحفل زفاف مختار - محمد الشرنوبي- ولبنى - ندى موسى.

تتحدث "إش إش" مع شقيقتها صفاء - شيماء سيف- عن رجب الجريتلي - ماجد المصري- ويبدو على حديثها أنها أحبته.

تذهب "إش إش" لمكرم شخاليل - علاء مرسي- وتطلب منه العمل في كباريه، إذ تتفق مع صاحب الكباريه على راتب قدره ٣٠ ألف جنيه.

يطلب "بوشكاش" - إدوارد- من تيسير - العمل معه في الكباريه، فترفض.

يخبر مختار، لبنى، أن حميدة ليست والدتها، فتذهب للسجل المدني لمعرفة الحقيقة فتجد اسم إخلاص في خانة اسم الأم.

وتتصل لبنى بمكرم شخاليل، إذ تسأله عن اسم إخلاص كابوريا - انتصار- بالكامل، فيخبرها الاسم وتعلم أنها والدتها.

يذكر أن مسلسل "إش إش" بطولة كلا من: "مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى، ومن إخراج محمد سامي".

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