خالد يوسف ينفي شائعة اعتزاله: "يبحثون عن تريند وفيلمي الجديد بعنوان خطوات الخوف"

كتبت- سهيلة أسامة:

نفى المخرج خالد يوسف الشائعات التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول اعتزاله العمل الفني.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "خبر اعتزالي السينما غير صحيح وليس له أي أصل، والذين يروجوه يبحثون عن تريند وترافيك".

وتابع: "وأقوم الآن بإجراء التحضيرات لفيلم جديد بعنوان (خطوات الخوف ) وقد تعاقدت مع شركة روتانا على إخراج أربعة أعمال خلال العامين القادمين إن شاء الله".

وفي سياق متصل، علق المخرج خالد يوسف على قرار اعتزال المخرج محمد سامي الإخراج التليفزيوني.

وكتب يوسف في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: "هدم نموذج ناجح مثل محمد سامي هو تفريط في القوى الناعمة المصرية، وعدم استغلال هذه النماذج لصالح تأثير مصر وتواجدها وسط محيطها.. أكثر ما أزعجني في هذه القصة هو أن نماذج النجاح يمكن تصويب أخطائها على افتراض أنها أخطأت، ولكن هناك فرق شاسع بين التصويب وبين احتراف الهدم والتدمير."

وأضاف: "أدرك أن هواية الهدم عند مستخدمي السوشيال ميديا هي عرض لمرض كبير أصبح مستقراً في النفوس المحبطة واليائسة، التي تنتظر الناجح كي تذبحه، محمية بشاشة موبايل تتوارى ورائها مخبأة حقدها وعجزها وفشلها، وأحياناً تدعي الفضيلة والدفاع عن القيم والأخلاق.. وقد يكون بعضهم أبعد ما يكون عن هذه القيم والأخلاق.. ورغم ذلك، لا يمنع هذا وجود أصوات تعبر عن رأيها بصدق دون أحقاد وسط هذه الهوجة."

وأضاف يوسف: "رغم أنني لست من المعجبين بأسلوب محمد سامي، إلا أنني أقدره وأحب موهبته. شهدت بدايته في 2010 واستشرفت فيه موهبة كبيرة في التواصل مع جمهور واسع. وحتى الآن، لا يمكنني أن أتصور أن المبدعين المصريين يعملون بأجندة تهدف إلى تدمير قيم المجتمع. وأتمنى لمحمد سامي التوفيق في تجاربه الجديدة، وأؤمن أن أعماله القادمة ستؤثر في الوجدان وتبقى في الذاكرة."

ونصح المخرج خالد يوسف، محمد سامي، إذا قرر العودة لصناعة الأفلام، بالابتعاد عن طريقة عمل المسلسلات التي قدمها، مشيرًا إلى ضرورة البحث داخل نفسه عن ما هو صادق ومؤثر.

واختتم قائلاً: "لا أخفيكم سراً أن محمد سامي نفسه بحكم معرفتي به، تستهويه نوعية أخرى من الأعمال، لكنه يخشى من عدم النجاح ويساق إلى نوعية الأعمال التي يقدمها تحت إلحاح شركات الإنتاج وبإصرار النجوم، وكل ذلك بهدف تحقيق أعلى نسب مشاهدة والتصفيق الحار".

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