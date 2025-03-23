طرح الإعلان التشويقي لفيلم "سيكو سيكو" استعدادًا لعيد الفطر

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان طه دسوقي عن الإعلان التشويقي لفيلمه الجديد "سيكو سيكو"، المقرر طرحه بدور العرض خلال عيد الفطر 2025.

ونشر طه دسوقي البرومو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "السيكو سيكو فكرة.. وقربت أوي! جهزوا نفسكم.. سيكو سيكو فيلم عيد الفطر 2025 بجميع دور العرض".

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار تشويقي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبدالحميد، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm squar.

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