إعلان

مسلسل "إش إش" الحلقة ٢٢.. رجب يُطلق إش إش

05:42 ص الأحد 23 مارس 2025

اش اش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر"، ومنصة "شاهد"، الحلقة ٢٢ من مسلسل "إش إش"، إذ بدأت بنقل "إش إش" - مي عمر- للمستشفى، بعد تعرضها للإجهاض.

ويذهب "رجب"- ماجد المصري- للمستشفى، إذ تحكي "إش إش" له حكايتها مع "مختار"- محمد الشرنوبي- وكيف قامت بخداعه للانتقام من مختار.

وتطلب "إش إش" من رجب الطلاق، فيطلقها، ويتجه بعدها لمختار، إذ يخبر بعدها "رجب" "مختار" أنه كان ينتظر منه أن يصارحه بما حدث بينه وبين إش إش، فيخبره أنه تفاجأ بزواجه منها، ويطلب منه رجب العودة إلى المنزل.

ويطلب "رجب" من عبدالعاطي - إيهاب فهمي- إرسال ملابس إش إش لها، وعند وضعها في الحقائب، يجد هاتف وضعته إش إش داخل حذاء.

ويذهب عبدالعاطي لمنزل إش إش، ويعطيها الهاتف ويخبرها أن رجب سيردها لعصمته، إذ يقوم بوشكاش- إدوارد- بتأجير كباريه، ويطلب من نجله نصة - عصام السقا- العمل معه، فيرفض.

ويذهب فرج - طارق النهري- لشقيقه رجب، فيطلب منه الأخير عودة الشراكة بينهما، وعمل فرح لمختار ولبنى.

يذكر أن مسلسل "إش إش" بطولة كلا من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى، ومن إخراج محمد سامي.

اش اش مسلسل إش إش مي عمر إيدوار الحلقة 22 من مسلسل إش إِش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هل تحققت ليلة القدر؟.. نشطاء يرصدون شروق شمس صبيحة 23 رمضان (فيديو)
الداخلية تكشف حقيقة سرقة جائزة "مدفع رمضان" من مواطن بعد فوزه بها في منشأة ناصر
صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية