مسلسل "إش إش" الحلقة ٢٢.. رجب يُطلق إش إش



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر"، ومنصة "شاهد"، الحلقة ٢٢ من مسلسل "إش إش"، إذ بدأت بنقل "إش إش" - مي عمر- للمستشفى، بعد تعرضها للإجهاض.

ويذهب "رجب"- ماجد المصري- للمستشفى، إذ تحكي "إش إش" له حكايتها مع "مختار"- محمد الشرنوبي- وكيف قامت بخداعه للانتقام من مختار.

وتطلب "إش إش" من رجب الطلاق، فيطلقها، ويتجه بعدها لمختار، إذ يخبر بعدها "رجب" "مختار" أنه كان ينتظر منه أن يصارحه بما حدث بينه وبين إش إش، فيخبره أنه تفاجأ بزواجه منها، ويطلب منه رجب العودة إلى المنزل.

ويطلب "رجب" من عبدالعاطي - إيهاب فهمي- إرسال ملابس إش إش لها، وعند وضعها في الحقائب، يجد هاتف وضعته إش إش داخل حذاء.

ويذهب عبدالعاطي لمنزل إش إش، ويعطيها الهاتف ويخبرها أن رجب سيردها لعصمته، إذ يقوم بوشكاش- إدوارد- بتأجير كباريه، ويطلب من نجله نصة - عصام السقا- العمل معه، فيرفض.

ويذهب فرج - طارق النهري- لشقيقه رجب، فيطلب منه الأخير عودة الشراكة بينهما، وعمل فرح لمختار ولبنى.

يذكر أن مسلسل "إش إش" بطولة كلا من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى، ومن إخراج محمد سامي.