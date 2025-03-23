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بعد أشهر من وفاة شقيقه.. حسين الجسمي يعلن وفاة شقيقه الثاني حسن | موعد الجنازة ومكان العزاء

12:17 ص الأحد 23 مارس 2025

الفنان حسين الجسمي

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كتب - معتز عباس:

أعلن منذ قليل، المطرب الإماراتي حسين الجسمي، وفاة شقيقه حسن جمعة الجسمي، بعد أشهر من وفاة شقيقه جمال الجسمي في منتصف نوفمبر العام الماضي.
وكتب الجسمي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى، حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكشف الجسمي عن موعد صلاة الجنازة، وكتب: "بإذن الله بعد صلاة الفجر يوم الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان، ومكان الدفن مقبرة الشرق – خورفكان".

ويقام العزاء في مجلس ضاحية الحوامي– خورفكان، بعد صلاة التراويح حتى الساعة 12 اعتبارا من يوم الأحد وذلك لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن جمال الجسمي توفي في منتصف نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه الفنان الإماراتي حبيب غلوم العطار.

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