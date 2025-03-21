10 صور لـ هنا شيحة مع والدتها احتفالا بـ عيد الأم

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد الأم، وشاركت متابعيها صورًا تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت هنا، على الصور بكلمات مؤثرة: "مهما أقول وأعيد وأزيد، مفيش كلام يديكي حقك يا أمي، أنتي الحب والحنان، أنتي بحر من الأمان، أنتي جبال أمان، مهما رحنا ولا جينا، أنتي الأمل في بُكرة لينا، وجودك راحة، وصوتك دفا، ريحتك ياسمينة، وحضنك غطا".

يُذكر أن، هنا شيحة تشارك في مسلسل "منتهى الصلاحية" بطولة ياسمين رئيس ومحمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

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