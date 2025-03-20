"نجمة فهد البطل".. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورًا من أحدث ظهور لها.

ونشرت كارولين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها بلوزة باللون الأبيض وبنطلون بني.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "تحفة، قمر، سمارة الحتة، رواية اتغيرت خالص من النكد إلى الشياكة، نجمة مسلسل فهد البطل، عسولة".

وتخوض الفنانة كارولين عزمي دراما رمضان 2025 بـ مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.

وبطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، صفوة، غادة طلعت، عصام السقا ومحمود البزاوي وصفاء الطوخي وعايدة رياض وحجاج عبدالعظيم وأحمد عبدالله محمود وإنتاج سينرجي.

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