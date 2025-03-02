الصور الأولى من عزاء والدة الفنان باسم سمرة

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ الفنان باسم سمرة استقبال العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا صباح أمس السبت 1 مارس، أول أيام شهر رمضان 2025، والمُقام في مسجد الشرطة في الشيخ زايد

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين، إذ وصل قبل قليل الفنان أحمد السقا والفنان أحمد وفيق.

وشيّع باسم عصر أمس السبت، جنازة والدته من مسجد الصباح في الهرم، وحضر الجنازة من نجوم الفن: أحمد السقا ومحمد لطفي وياسين أحمد السقا.

وأعلن باسم سمرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".

وأضاف: "اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء".

جدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، أحمد كشك، إخراج أحمد خالد موسى.