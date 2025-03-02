عفريت مسرحية "تخاريف".. محمد صبحي يعلن وفاة الفنان مصطفى طه

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان محمد صبحي اليوم الأحد عن وفاة الفنان المسرحي مصطفى طه أحد نجوم مسرحية تخاريف.

وكتب صبحي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "البقاء لله، رحل الفنان مصطفى طه، قابلته بمسرح الجلاء بجوار محطة سكك حديد مصر رمسيس عام ١٩٧٧ وكنت أقوم بتحضير عرض هاملت وهو كان يعمل عامل بالسكة الحديد

أحبني وأحببته فطلب يعمل عاملا بسيطاً في الديكور".

وتابع صبحي: "ثم فجأة نظرت له بعد ثلاثة أشهر وجدت فيه ضالتي للبحث عن ممثل يلعب دور حفار القبور وهو مشهد صعب ومهم جدا، وقررت أن يلعب الدور رغم أنه لم يمثل من قبل ولم يتعلم فقررت أعلمه وأقدمه وكان أداءه رائعاً ونجح أمام الجمهور لأول مرة".

وأضاف: "ثم أصبح ممثلا بالفرقة وقد مثل بعد ذلك مسرحية تخاريف ووجهة نظر والزيارة وأفلام العميل رقم ١٣ وأونكل زيزو حبيبي ومسلسل فارس بلا جواد، لقد حزنت لفراقك كنت إنسان رائع وفنان اجتهد وكان رائعاً و متواضعاً … ندعو الله له بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته ولأسرته الصبر والسلوان".