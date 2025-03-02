ياسمين رئيس تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت ياسمين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر، رمضان كريم عليكي، العسل بزيادة، ماشاء الله، ملكة جمال، الله يحميكي تجنني ماشاء الله، الجمال الطبيعي".

وتخوض ياسمين رئيس دراما رمضان بمسلسل "منتهي الصلاحية"، بطولة محمد فراج، هبة مجدي، هنا شيحة، دنيا ماهر، سامي مغاوري،محمود الليثي، حسن مالك،ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

مسلسل "منتهي الصلاحية" تدور أحداثه الدرامية في إطار تشويقي حول قضية اجتماعية مهمة، ويستعرض الصراع بين الأحلام والواقع، وكيف يتعامل الناس مع التحديات التي تواجههم في الحياة.