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هدى المفتي تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

11:07 ص الأحد 02 مارس 2025

هدى المفتي

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كتبت سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي، جمهورها، ومتابعيها، صورًا لها من أحدث ظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "المفتي" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وعلقت على الصور: "فريق الأحلام"

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "باربي، بسكوتة، دودي القمر، عسل رمضان، شكلك لقيتي 80 باكو، نجمتي الجميلة".

وتخوض هدى المفتي دراما رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

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A post shared by @hudaelmufti

هدى المفتي اطلالة هدى المفتي مواقع التواصل الاجتماعي
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