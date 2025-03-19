نقابة المهن الموسيقية تمنع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

كتب- هاني صابر

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، منع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء في مصر، في الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين، وشهرته "خالد التهامي" الذي كان يعمل مدير أعمال "هيفاء" سابقاً.

‏وعلم" أنه تم عمل توكيل عام قضايا للمستشار أدهم الشريعي لإقامة دعوى ضد المدعوة هيفاء وهبي.

وجاء بنص المذكرة المقدمة للنقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة: " بناء على الطلب المقدم منكم بشأن نتيجة التحقيقات الجارية مع الفنانة هيفاء وهبي في موضوع الشكوى المقدمة منكم ضدها، نفيدكم علماً بأنه قد صدر قرار مجلس الإدارة المنعقد بجلسة ٢٠٢٥/٣/١٦، عدم منح تصريح بالغناء للسيد هيفاء محمد - وشهرتها هيفاء وهبي داخل جمهورية مصر العربية".



وفي التفاصيل جاء بالمذكرة: "نحيط سيادتكم علماً بأنه بتاريخ ۲۰۲٤/١٢/٢٢ وردت إلينا الشكوى المقدمة من عضو النقابة السيد خالد مصطفى حسانين - شهرته خالد التهامي، ضد الفنانة هيفاء وهبي، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٥ صدر قرار بإحالة المشكو في حقها إلى التحقيق، وبتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٠ تم إرسال طلب للمثول أمام لجنة التحقيقات بالنقابة والمحدد لها جلسة الأثنين ۲۰۲٥/١/٢٧ بخطاب مسجل بعلم الوصول، وبتاريخ ٢٧/ ۱ / ۲۰۲۵ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها، وقررت تأجيل التحقيق لجلسة الاثنين الموافق ۲۰۲۵/۲/۱۰ لحضور المشكو في حقها.. وبتاريخ ۲۰۲٥/٢/١٠ اجتمعت لجنة التحقيقات بالنقابة ولم تحضر المشكو في حقها. وبناء عليه تم صدور قرار لجنة التحقيقات بعدم منح الفنانة هيفاء وهبي تصاريح للغناء داخل جمهورية مصر العربية وصدر قرار مجلس الإدارة باعتماد نتيجة التحقيقات بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٦".