"المداح ٥" الحلقة ١٧.. صابر في مواجهة مع نصرة ويواصل البحث عن الشيخ وفيق



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر" و"منصة شاهد"، الحلقة ١٧ من مسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد".

يستمر صابر المداح- حمادة هلال- في البحث عن الشيخ وفيق -خالد الصاوي- لكي يصل لحقيقة ما حدث مع أسرته الفترة الماضية.

يُحاول صابر السيطرة على الفتنة التي حدثت في قريته، وما فعله صابر المزيف، الذي تجسدت في صورته فحيح - دارين حداد- بنت إبليس.

يذهب "صابر" لمنزل "سعيد" وينقذ أسرته من الموت، بعدما قام الأخير بفتح الغاز لقتلهم.

بعدها يتوجه "صابر" لمنزل "نصرة"، ويفاجأ أنها المرأة التي كانت تجلس في منزل الساحر، ويحاول السيطرة عليها وتنتهي الحلقة بتحديها له.

يذكر أن مسلسل "المداح ٥ "بطولة كلا من: حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.