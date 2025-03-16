مسلسل "المداح ٥" الحلقة ١٦.. ست الحسن تظهر لأول مرة أمام صابر



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر"، ومنصة "شاهد"، الحلقة ١٦ من مسلسل "المداح ٥- أسطورة العهد".

وبدأت الحلقة بنجاح صابر المداح- حمادة هلال- في التغلب على أحد جنود بنات إبليس، وإحراقه.

وتدرك ست الحسن- غادة عادل- والملك الأحمر- خالد الصاوي- أن قوة صابر لم يعد من الممكن السيطرة عليها.

ويقرر الملك الأحمر وست الحسن في تغيير خطتهما والسيطرة على عائلة صابر واستهدافها.

وأثناء حصول صابر على لقاح ضد الوباء، تظهر أمامه ست الحسن، إلا أن السلسلة التي يحملها حمته من تأثير السحر عليه.

ويراقب حازم - محمد علي رزق- شقيقته نصرة- هبة عبدالغني- ويجدها تذهب لزيارة المقابر ليلا.

وتعود رحاب - هبة مجدي- لزوجها صابر، إذ يطلب منها عدم الرجوع مرة أخرى لكتب السحر والشعوذة.

يذكر أن مسلسل "المداح ٥ " بطولة كلا من: "حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج".